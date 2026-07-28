Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Böschungsbrand neben der Autobahn bei Offenburg

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Offenburg (ots)

Die FEUERWEHR OFFENBURG wurde gegen 18.20 Uhr zu einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Bereich der Autobahn 5 kurz vor der Anschlussstelle Offenburg alarmiert.

Auf einer Länge von etwa 100 Meter brannten Bodenvegetation und Böschungsbepflanzung entlang der Autobahn. Das Feuer fraß sich an verschiedenen Stellen über die Krone des Lärmschutzwalls in Richtung Burgerwaldsee. Insgesamt brannten etwa 1.000 qm Böschung und Bodenvegetation.

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen sowohl von der Autobahn- als auch von der Baggerseeseite mit sieben Löschfahrzeugen, die teilweise im Pendelverkehr aus dem nahegelegenen Industriegebiet betankt werden konnten.

Die Drohne erkundete das Ausmaß aus der Luft.

Während der Löscharbeiten wurden zwei Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Offenburg gesperrt. Der Verkehr floss auf dem Überholstreifen an der Einsatzstelle vorbei.

Die Feuerwehr war mit 11 Fahrzeugen 45 Einsatzkräften bis gegen 22.00 Uhr tätig.

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