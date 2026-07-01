Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Papierpresse brennt im Rée Carré

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Offenburg (ots)

Gegen 11.00 Uhr war der Löschzug der FEUERWHER OFFENBURG ins Rée Carré alarmiert worden. Im Inneren einer mobilen Papierpresse war es zu einem Schadenfeuer gekommen, eine dichte Rauchentwicklung drang aus der Warenannahme- und Wirtschaftshalle neben der Gustav-Ree-Anlage.

Die bauseitige Sprinkleranlage hatte bei Eintreffen der Feuerwehr bereits ausgelöst und die Flammen eingedämmt. Atemschutztrupps bekämpften den Brand im Container und kühlten dessen Stahlwände. Mit einem Hakentransportfahrzeug der Feuerwehr wurde der rauchende Behälter dann ins Freie gezogen, aufgeladen und unter Polizeibegleitung zu einer Freifläche der Technischen Betriebe Offenburg gebracht. Dort konnte das Brandgut gefahrlos abgekippt und mit schwerem Gerät auseinandergezogen wurde.

Mit einem Großlüfter und mehreren kleineren Belüftungsgeräten wurden die Brandgase aus der verrauchten Halle ins Freie gedrückt. Dadurch kam es zwangsläufig zu einer Geruchsbelästigung in der nördlichen Innenstadt. Die angrenzenden Geschäfte wurden gleichfalls auf möglichen Raucheintrag kontrolliert. Polizei und Feuerwehr sperrten die Einsatzstelle weitläufig, dennoch blieben immer wieder Passanten mitten im Rauch stehen.

Die Feuerwehr war mit 10 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften fast drei Stunden tätig

Über Schadenhöhe und Ursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

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