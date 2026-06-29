Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Gebäudebrand in der Innenstadt - Keine Verletzten, aber großer Schaden

Offenburg (ots)

Die FEUERWEHR OFFENBURG war am gestrigen Sonntag gegen 21.40 Uhr mit einem Großaufgebot zum Brand in einem Gebäude in der Hauptstraße nahe dem Hauptbahnhof alarmiert worden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein Wintergarten auf einer Dachterrasse im Obergeschoss in voller Ausdehnung. Ein angrenzendes Zimmer war durch das Feuer bereits erfasst worden. Die in dem Haus, in mehreren Etagen, wohnenden Personen konnten sich alle selbst in Sicherheit bringen.

Aufgrund des Ausmaßes und der engen Innenstadtlage löste der Einsatzleiter bereits auf der Anfahrt die Alarmstufenerhöhung "2. Alarm" aus.

Vordringlichstes Ziel der Atemschutzträger im Löschangriff war die Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Brandes in das Gebäude hinein und auf den Dachstuhl. Durch einen massiv vorgetragenen Löschangriff von zwei Seiten konnte die gefährliche Ausbreitung auf das gesamte ehemalige Bankgebäude verhindert werden. Auch ein Schaden am Dachstuhl wurde verhindert.

Für die eingesetzten Atemschutzträger bei abendlichen Temperaturen von immer noch fast 35 Grad Celsius war dies eine massiv kräftezehrende, jedoch erfolgreiche Aufgabe. Beide Räume brannte vollständig aus. Die vom Feuer nicht betroffenen Bereiche wurden durch den Brandrauch zum Teil stark in Mitleidenschaft gezogen und mussten mechanisch belüftet werden.

Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 19 Fahrzeugen und 85 Kräfte bis nach halb zwei Uhr in der Nacht tätig.

Zur Brandursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Auskünfte geben.

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