FW Norderstedt: Bilanz der Weihnachtstage

Norderstedt (ots)

In den vergangenen Weihnachtstagen kam es zu drei Einsätzen für die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt. Während im vergangenen Jahr alle vier Wehren im Einsatz waren, so verzeichneten in 2021 nur die Freiwillige Feuerwehr Garstedt und die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe Alarmierungen an Weihnachten. Die Einsätze entfielen allesamt auf Hilfeleistungen für den Rettungsdienst. Wie im Vorjahr kam es weder an Weihnachten, noch der Vorweihnachtszeit zu Brandereignissen im Zusammenhang mit Gestecken oder Tannenbäumen.

Zu einem ersten Einsatz kam es am frühen Morgen des 24. Dezember. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe wurde gegen 05:24 Uhr in die Wismarer Straße zu einer Notfalltüröffnung alarmiert. Nach etwas über einer Stunde war der Einsatz abgeschlossen. Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt wurde gegen 17:23 Uhr alarmiert. Nachdem ein Kind eine Verbrühung erlitten hatte, war der Rettungstransporthubschrauber "Christoph 42" aus Rendsburg alarmiert worden. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde in dem Zuge der Landeplatz auf dem Fussballplatz von Eintracht Norderstedt in der Ochsenzoller Straße ausgeleuchtet. Nachdem eine sichere Landung und ein sicherer Start gewährleistet worden waren, konnte der Einsatz nach rund einer Stunde beendet werden.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wurden die Freiwillige Feuerwehr Garstedt gegen 15:42 Uhr erneut alarmiert. In der Friedrich-Hebbel-Straße wurde eine Person mittels einer Schleifkorbtrage über die Drehleiter schonend aus dem ersten Obergeschoss gerettet. Der Einsatz war gegen 16:45 Uhr beendet. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam es zu keinen Alarmierungen für die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt.

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell