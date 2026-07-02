Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Vorfahrt missachtet.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (01.07.2026, 6 Uhr) missachtete nach aktuellem Stand ein 28-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock an der Einmündung Waldstraße/Nord-West-Ring die Vorfahrt eines 41-jährigen Augustdorfers. Bei dem Zusammenstoß wurde der 41-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige war mit einem Opel Astra auf der Waldstraße in Fahrtrichtung Detmold unterwegs und wollte nach links in den Nord-West-Ring abbiegen. Der 41-Jährige kam ihm gleichzeitig mit einem Renault Twingo auf der Waldstraße aus Richtung Detmold entgegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 17.000 Euro.

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