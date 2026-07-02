POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Blitzableiter an Schule beschädigt.
Lippe (ots)
Unbekannte beschädigten am Dienstagmittag (30.06.2026) an einer Schule in der Paul-Schneider-Straße in Werl-Aspe einen Blitzableiter. Nach ersten Erkenntnissen kletterten die Täter über ein Regenfallrohr auf das Dach des Gebäudes. Dabei wurden Befestigungen des Blitzableiters am Fallrohr abgerissen oder abgebrochen. Das Kriminalkommissariat 6 bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.
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