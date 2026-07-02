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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Werkzeuge aus Handwerkerfahrzeug gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen am Mittwochvormittag (01.07.2026) zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Rathausstraße in Schötmar drei Maschinen aus einem Handwerkerfahrzeug. Gestohlen wurden ein Bohrschrauber der Marke Makita, eine Kunststoffpresse der Marke Reher und ein Winkelschleifer der Marke Hilti. Mit Hinweisen können Sie sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2 wenden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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