POL-LIP: Detmold-Hornoldendorf. Transporter gestohlen.

Lippe (ots) - Auf der Osterheider Straße kam es am Dienstagmorgen (30.06.2026) gegen 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann mit seinem Kleinkraftrad im Graben landete und schwere Verletzungen erlitt. Der 60-Jährige aus Detmold fuhr in Richtung Helpup, als er auf Höhe der Einmündung zum Schmiede-Wind-Weg an einem Bahnübergang die Kontrolle über sein ...

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