POL-LIP: Detmold-Hornoldendorf. Transporter gestohlen.
Lippe (ots)
Unbekannte stahlen im Zeitraum von Freitagmorgen bis Montagmorgen (26. - 29.06.2026) im Rittergutsweg in Hornoldendorf einen VW Transporter. Das Fahrzeug stand auf einem landwirtschaftlich genutzten Hof. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeugbewegungen oder den Transporter gesehen haben, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.
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