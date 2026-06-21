Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfallflucht auf Netto-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Lippe (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Begastraße bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein dort abgestellter Pkw stand am Donnerstag, 19.06.2026, zwischen 08:30 Uhr und 15:15 Uhr in einer Parkbucht des Parkplatzes. In diesem Zeitraum beschädigte eine bislang unbekannte fahrzeugführende Person vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren die hintere linke Fahrzeugseite des geparkten Autos. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer (05231) 6090 zu melden.

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