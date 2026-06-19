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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung: 17-Jährige vermisst.

Lippe (ots)

Seit Donnerstagabend (18.06.2026) wird eine 17-jährige Jugendliche aus Bad Salzuflen vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 17:10 Uhr in der Schloßstraße gesehen. Eine Eigengefährdung kann aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden. Daher bittet die Polizei Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Suche.

Die 17-Jährige ist ca. 1,71 m groß, schlank, hat braune Haare und trägt einen grauen Nike-Jogginganzug. Ein Foto von ihr finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/207198

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Person geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer (05231) 6090 oder auch jede andere Polizeidienststelle.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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