Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfallflucht auf Parkplatz

Lippe (ots)

Am Freitag, den 19.06.2026, beabsichtigte gegen 11:20 Uhr eine 60-jährige Bad Salzuflerin mit ihrem Pkw auf einen Parkplatz in der Christinenstraße abzubiegen und dort einzuparken. Zeitgleich setzte ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters rückwärts aus einer Parklücke heraus und stieß dabei gegen das Fahrzeug der Frau. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung entferne sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fahrer wird als etwa 50 Jahre alt, schlank und mit kurzen braunen Haaren beschrieben. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

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