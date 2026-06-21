PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfallflucht auf Parkplatz

Lippe (ots)

Am Freitag, den 19.06.2026, beabsichtigte gegen 11:20 Uhr eine 60-jährige Bad Salzuflerin mit ihrem Pkw auf einen Parkplatz in der Christinenstraße abzubiegen und dort einzuparken. Zeitgleich setzte ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters rückwärts aus einer Parklücke heraus und stieß dabei gegen das Fahrzeug der Frau. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung entferne sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fahrer wird als etwa 50 Jahre alt, schlank und mit kurzen braunen Haaren beschrieben. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 20.06.2026 – 02:25

    POL-LIP: Bad Salzuflen - 17-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung - Rücknahme

    Lippe (ots) - Die seit Donnerstagabend, dem 18.06.2026, vermisste Jugendliche aus Bad Salzuflen konnte am Abend des 19.06.2026 im Stadtgebiet von Bad Salzuflen angetroffen werden. Seit Bekanntwerden des Vermisstenfalles hatte die Polizei mit starken Kräften vergeblich nach der 17-Jährigen gesucht. Ein Hinweis aus ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 15:09

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung: 17-Jährige vermisst.

    Lippe (ots) - Seit Donnerstagabend (18.06.2026) wird eine 17-jährige Jugendliche aus Bad Salzuflen vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 17:10 Uhr in der Schloßstraße gesehen. Eine Eigengefährdung kann aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden. Daher bittet die Polizei Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Suche. Die 17-Jährige ist ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 11:30

    POL-LIP: Schlangen. 10-jähriger Junge beraubt.

    Lippe (ots) - Ein unbekannter Jugendlicher hat am Sonntagabend (14.06.2026) in Schlangen einen 10-jährigen Jungen festgehalten, mit Gewalt gedroht und einen Eisgutschein geraubt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 16:55 und 17:05 Uhr auf dem Weg entlang der Sportanlage am Rennekamp in Höhe der dortigen Kita. Der Täter durchsuchte die Taschen des verängstigten Jungen und nahm einen Eisgutschein einer Eisdiele an sich. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren