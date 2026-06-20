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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - 17-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung - Rücknahme

Lippe (ots)

Die seit Donnerstagabend, dem 18.06.2026, vermisste Jugendliche aus Bad Salzuflen konnte am Abend des 19.06.2026 im Stadtgebiet von Bad Salzuflen angetroffen werden. Seit Bekanntwerden des Vermisstenfalles hatte die Polizei mit starken Kräften vergeblich nach der 17-Jährigen gesucht. Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte schließlich zum Auffinden der vermissten 17-Jährigen. Wir bedanken uns bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung, die hiermit zurückgenommen wird. Bitte löschen Sie veröffentlichte persönliche Daten - insbesondere Fotos der Jugendlichen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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