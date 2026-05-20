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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebstahl aus Bau-Container.

Lippe (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (18./19.05.2026) wurde ein Container einer Baustelle in der Familie Obermeier-Straße aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Container - unter anderem Kupferkabel und Werkzeuge in noch unbekanntem Wert. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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