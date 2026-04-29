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Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Zweiräder.

Lippe (ots)

Am Dienstag (28.04.2026) führte

die Polizei Lippe kreisweit einen Kontrolleinsatz mit dem Schwerpunkt Zweiradverkehr im Rahmen der Aktion "sicher mobil.leben" durch. Insgesamt wurden an acht Kontrollstellen, unter anderem in Lage-Kachtenhausen, Oerlinghausen, Lemgo, Detmold, Kalletal und Extertal, Verkehrsteilnehmende überprüft. Dabei stellten wir an den Messtellen insgesamt 451 Geschwindigkeitsverstöße fest. An den Kontrollstellen wurden 78 Fahrräder, 44 Elektrokleinstfahrzeuge, 42 Motorräder sowie 124 weitere Kraftfahrzeuge kontrolliert. Bei Fahrrad- und E-Scooter-Fahrenden wurden 15 Verwarnungsgelder erhoben, etwa wegen der Nutzung verbotener Verkehrsflächen oder der Beförderung von zwei Personen auf einem E-Scooter. Zudem wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nutzung eines Mobiltelefons-Handys sowie eines Rotlichtverstoßes eingeleitet. Bei den Motorrädern wurden unter anderem Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In Oerlinghausen-Helpup wurde ein Motorradfahrer mit 101 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen, ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Ein weiterer Fahrer war ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, sodass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Zusätzlich wurden diverse technische Mängel und Verstöße festgestellt. Auch bei Autos und Lkws ahndeten die Einsatzkräfte verschiedene Ordnungswidrigkeiten, etwa Verstöße gegen die Gurtpflicht, fehlende Dokumente oder Mängel bei Ladungssicherung und Ruhezeiten. In Lage stellten die Beamten bei einem 49-jährigen Mann eine gefälschte TÜV-Plakette fest, hier wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Ergänzend führten die Verkehrssicherheitsberater präventive Gespräche in den Fußgängerzonen von Detmold und Bad Salzuflen. Die Polizei zieht ein positives Fazit: Die meisten Verkehrsteilnehmenden hielten sich an die Verkehrsregeln, und die Kontrollen wurden von vielen begrüßt und stießen auf Verständnis.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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