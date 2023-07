Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendieb flieht und lässt Fahrrad zurück.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (19.07.2023) hat gegen 12 Uhr ein Dieb in einem Supermarkt in der Bielefelder Straße Lebensmittel aus der Auslage gestohlen. Ein aufmerksamer Kunde informierte den Ladendetektiv, der den Tatverdächtigen verfolgte. Der Tatverdächtige versuchte auf sein Fahrrad aufzusteigen, wobei ihn der Ladendetektiv am Rucksack festhielt. Der Dieb riss sich los und floh. Der Täter ist männlich, etwa 30 Jahre alt, 183 - 185 cm groß, schlank/normale Figur mit dunkelblondem Kurzhaarschnitt und dunkler Bekleidung. Er trug einen blauen Rucksack bei sich. Es ist unklar, was genau gestohlen wurde. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter 05222 98180 zu melden.

