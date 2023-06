Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Pkw-Aufbruch: Werkzeuge gestohlen.

Lippe (ots)

Von Montag auf Dienstag (19./20.06.2023) schlugen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17 und 7 Uhr die Scheibe eines geparkten Opel Vivaro ein. Sie entwendeten aus dem Innenraum eine Nagelschusspistole von Würth und eine Stichsäge von Hilti im Wert von mindestens 800 Euro. Das Auto parkte in diesem Zeitraum in der Wenkenstraße in Höhe der Hausnummer 62. Sollten Sie in diesem Zeitraum Zeuge geworden sein oder Verdächtiges festgestellt haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

