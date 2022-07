POL-LIP: Schlangen. Zwei Leichtverletzte.

Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag (22.07.2022) wurden zwei Männer dabei erwischt, wir sie in der Bexterbreden auf einem umzäunten Grundstück versuchten, einen Transporter aufzubrechen. Auch das Tor zum Grundstück war geknackt. Als Zeugen sie entdeckten, flüchteten die Männer mit einer dritten Person in einem VW. Ermittlungen führten die Polizei schnell zu drei ...

