POL-LIP: Detmold. Kleinkraftrad gestohlen.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte schlugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16.-17. März 2022) die Seitenscheiben mehrerer Klein-LKW (Transporter) im Lemgoer Innenstadt-Bereich ein, um an diverse Wertgegenstände zu gelangen. Aus einem roten Ford Transit, der am Seitenrand der Echternstraße geparkt war, stahlen sie einen Rucksack ohne Inhalt. In der Dünnebierstraße suchten sie sich einen Transporter der Marke ...

