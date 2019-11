Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Einbruch in Autohaus.

Lippe (ots)

Eine unbekannte Person schlug in der Nacht vom 27. auf den 28.11.2019 eine Scheibe eines Autohauses in der Bruchstraße ein und verschaffte sich so unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus dem Innenraum erbeutete sie etwas Bargeld. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, ihre Hinweise an die Kripo in Detmold unter 05231/6090 zu richten.

