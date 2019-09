Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Jerxen-Orbke. Einbruch in Elektrohandel.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen drangen Unbekannte gewaltsam in einen Elektrohandel (Handygeschäft) in der Niemeierstraße ein. Zwischen 3:30 Uhr und 4 Uhr durchwühlten die Täter das Ladenlokal sowie die angrenzenden Büroräume. Augenscheinlich wurden Mobiltelefone aus den Schaukästen gerissen. Einzelheiten zum Diebesgut und zur Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

