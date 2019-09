Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Graffiti an Schule.

Lippe (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte das Gebäude der Grundschule in der Schötmarschen Straße mit Graffiti beschmiert. Ein Schriftzug wurde außerdem auf der Tischtennisplatte festgestellt. Der Sachschaden liegt bei etwa 400 Euro. Zeugen für die Sachbeschädigung informieren bitte die Kripo in Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

