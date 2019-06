Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Gasflaschen geklaut.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen stahlen unbekannte Täter 22 leere Gasflaschen von einem Firmengelände in der Benzstraße. Dafür öffneten sie den Gitterverschlag, in dem die Flaschen verwahrt wurden, gewaltsam. Die Flaschen haben einen Wert von zirka 850 Euro. Wer Hinweise auf mögliche Täter oder ein für den Abtransport verwendetes Fahrzeug geben kann, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell