Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher in Gartenhütten.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machten sich Unbekannte an mehreren Gartenhütten im Maiweg zu schaffen. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von 250 Euro und entwendeten Lebensmittel, Pfandflaschen und ein Hoverboard. Hinweise zu den Taten erbittet das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

