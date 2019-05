Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Stemmen. Feuer konnte schnell gelöscht werden - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstagabend stellten zufällig vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer einen Brand in einem Einfamilienhaus an der Weserstraße fest. Durch die schnelle Entdeckung und das zügige Handeln entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Die polizeilichen Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen, die vor 21:45 Uhr Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Diese melden sich bitte unter 05231 / 6090 bei der Kripo in Detmold.

