Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Weitere zerstochene Reifen.

Lippe (ots)

Wir berichteten gestern von einigen Fahrzeugen, die im Detmolder Stadtgebiet von Unbekannten beschädigt wurden. Nunmehr haben sich weitere Geschädigte gemeldet, deren Fahrzeuge über das vergangene Wochenende hinweg beschädigt wurden. In der Kissinger Straße, der Bachstraße sowie in der Sachsenstraße trieben die Täter ebenfalls ihr Unwesen und zerstachen die Reifen an dort abgestellten Fahrzeugen. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 mit.

