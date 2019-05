Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Müllcontainer brennt an Lagerhalle - Kriminalpolizei ermittelt

Kamp-Lintfort (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, warum gestern Morgen (08.00 Uhr) ein Müllcontainer an einer Lagerhalle an der Robert-Bosch-Straße Feuer gefangen hat.

Die Feuerwehr Kamp-Lintfort hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Alle Personen in der Lagerhalle, konnten diese rechtzeitig verlassen. Es entstand Schaden an dem Gebäude und an den davor abgestellten Autos.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell