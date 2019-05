Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Frau reagiert agressiv gegenüber Polizisten

Die Polizei musste eine 59-jährige Frau aus Voerde in Gewahrsam nehmen, weil sie auf der Wache in Kamp-Lintfort laut geworden war und einen Polizisten geschlagen hat.

Die Frau erschien gestern gegen 10:50 Uhr auf der Wache und wollte etwas über ihren am Vortag in Gewahrsam genommen Sohn wissen. Der 35-jährige Weseler war von der Polizei unter anderem wegen Alkohol am Steuer und aggressivem Verhalten gegenüber Beamten in Gewahrsam genommen, ist in der Zwischenzeit aber schon wieder entlassen worden.

Als die Beamten der Mutter mitteilten, dass es keinen weiteren "Klärungsbedarf" zum Fall gibt und ihrem Sohn schon alles mitgeteilt wurde, reagierte die Frau ungehalten. Die 59-Jährige schrie lautstark herum und störte den Betrieb auf der Wache erheblich. Sie weigerte sich diese zu verlassen. Auch einem Platzverweis kam sie nicht nach.

Als die Polizisten sie aus der Wache schieben wollten, schlug die 59-Jährige einen Polizisten mehrmals mit beiden Fäusten gegen seinen Brustkorb. Der 47-jährige Beamte wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Die Frau kam daraufhin ins Gewahrsam der Wache Kamp-Lintfort, bis sie sich wieder beruhig hatte.

