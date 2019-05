Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Verkehrsunfall mit einer schwer und drei leicht verletzten Personen

Wesel (ots)

Am 16.05.2019, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Wesel an der Kreuzung Reeser Landstraße/ Freybergweg. Eine 67-jährige Frau aus Duisburg befuhr mit ihrem Pkw die Reeser Landstraße in Fahrtrichtung Flüren. An der Kreuzung Reeser Landstraße/ Freybergweg beabsichtigte sie nach links in den Freybergweg abzubiegen. Dabei übersah die 67-Jährige den Pkw eines 47-jährigen Mannes aus Hamminkeln, der mit einem 9-jährigen Kind als Beifahrer, die Reeser Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der ebenfalls 67-jährige Beifahrer der Duisburgerin schwer und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die anderen drei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden jeweils einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle teilweise gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

