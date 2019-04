Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Humfeld. Renault landet auf einem Feld.

Lippe (ots)

(AK) Am Freitagabend, gegen 19:10 Uhr wurde eine 19-jährige Barntruperin bei einem Verkehrsunfall auf der Alverdisser Straße leicht verletzt. Sie fuhr mit ihrem Renault von Alverdissen kommend in Richtung Humfeld. Auf abschüssiger, regennasser Strecke verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Renault und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kommt sie auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Durch aufgewirbeltes Erdreich wird ein in einer Hofeinfahrt parkender Opel verschmutz, ob hier Sachschaden entstand, muss noch geklärt werden. Die Barntruperin wurde im Rettungswagen behandelt, konnte die Unfallstelle aber selbständig verlassen. Der Renault musste aus dem Feld geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

