Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Einbruch in Lagerraum

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Samstag, 09.00 Uhr hebelten unbekannte Täter an der Hohenhauser Straße an einem Wohnhaus die Tür zu einem Lagerraum auf. Sie durchsuchten den Raum und entwendeten einen neuen Computer der Marke Medion und einen Werkzeugkasten. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Lemgo unter der Telefonnummer 05261 - 9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell