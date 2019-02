Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Festnahme nach Blitzeinbruch in Elektrogeschäft

Lippe (ots)

(KF)Heute Morgen, gegen 03:40 h, meldeten mehrere Anwohner einen Einbruch in ein Elektrofachgeschäft an der Lemgoer Straße. Zeugen hatten zunächst einen lauten Knall gehört. Als die aufmerksamen Zeugen dann nach draußen auf die Straße blickten, stellten sie vor dem oben genannten Geschäft einen dunkel gekleideten Mann fest, der Gegenstände aus der Auslage herausnahm. Dieser Mann flüchtete anschließend mit einem dunklen Fahrrad. Auf der Anfahrt zum Tatort fiel einem der Streifenwagenbesatzungen im Bereich Paulinenstraße ein Radfahrer auf. Als dieser kontrolliert werden sollte, versuchte er in Richtung Landesmuseum zu flüchten. Nach kurzer Nacheile konnte der polizeilich bekannte Tatverdächtige vor dem Landesmuseum gestellt und festgenommen werden. Die Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei ergab, dass der Täter zunächst mit einem Gegenstand die Schaufensterscheibe einschlug und dann mehr als ein Dutzend Handys aus der Auslage entwendete. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern noch an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell