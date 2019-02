Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Eine Verletzte nach Auffahrunfall.

Lippe (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, kam es auf dem Senner Hellweg zu einem Auffahrunfall. Eine 55-jährige Bielefelderin beabsichtigte mit ihrem Pkw nach links in die Straße Brandsheide abzubiegen, musste aufgrund von Gegenverkehr jedoch warten. Ein nachfolgender 51-jähriger Bielefelder erkannt die Situation zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Die 55-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mittels RTW dem Klinikum Gilead in Bielefeld zugeführt. Ihr nicht mehr fahrbereiter Pkw musste abgeschleppt werden und es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt EUR6.500,-.

