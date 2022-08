Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Fernseher bei Einbruch gestohlen

Ennepetal (ots)

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr am vergangenen Montag (08.08.) und 05:40 Uhr am heutigen Dienstag (09.08.) verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem in Milspe befindlichen Gebäude. Auf der Etage einer Bildungseinrichtung entwendeten sie dann einen im Eingangsbereich hängendes Fernsehgerät und entfernten sich anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Das erlangte Diebesgut beläuft sich auf einen Gesamtwert von ca. 800 Euro.

