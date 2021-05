Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- zwei Frauen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 01.05.2021 um 16.00 Uhr beabsichtigte eine 73 Jahre alte Sprockhövelerin mit ihrem Pkw Fiat von der Bochumer Straße in die Alte Bergstraße nach links abzubiegen. Dabei übersah sie eine vorfahrtberechtigte 28 Jahre alte Bochumerin mit ihrem VW und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge . Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten mittels Abschlepper von der Unfallstelle entfernt werden. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt mit Rettungswagen in ein Hattinger Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell