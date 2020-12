POL-EN: Gevelsberg- Alleinunfall mit Pedelec

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Ein 88-jähriger Sprockhöveler fuhr am Samstagmittag mit seinem Pedelec auf der Gevelsberger Straße in Richtung Haßlinghausen. Als er vom Radweg auf die Fahrbahn wechseln wollte, kam er auf dem Grünstreifen ins Schlingern und stürzte. Er verletzte sich bei dem Sturz leicht und wurde mir einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

