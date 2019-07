Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfallflucht

Schwelm (ots)

Am 16.07. in der Zeit zwischen 06.20 und 11.20 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand der Birkenstraße geparkt stehenden schwarzen Pkw Seat. Der Schaden wurde an der Fahrzeugfront verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 02333-9166-4000 entgegen.

