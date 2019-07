Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Hoher Sachschaden bei Einbruchsversuch

Gevelsberg (ots)

Bei einem Einbruch in eine Praxis an der Mauerstraße am 11.07. gegen 03:45 Uhr verursachten unbekannte Täter einen hohen Sachschaden, indem sie an der Eingangstür mehrfach einen Hebel ansetzten und weiterhin eine Glasscheibe einschlugen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter 02333-9166-4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell