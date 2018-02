POL-EN: Ennepetal - Auffahrunfall auf der Hagener Straße

Ennepetal (ots) - Am 26.02.2018, gegen 22.10 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Wetteraner mit einem Pkw Peugeot auf der Hagener Straße in Richtung Hagen auf einen vor ihm fahrenden und nach rechts abbiegenden Pkw Citroen eines 23-jährigen Wetteraners auf. Bei dem Zusammenstoß erlitt eine Mitfahrerin in dem Pkw Citroen leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

