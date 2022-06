Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten auf der A4 bei Erfurt

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Ein 45-jähriger deutscher kam kurz vor der Anschlussstelle Erfurt-West mit seinem Pkw Ford nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit der Leitplanke überschlug er sich mit dem Fahrzeug mehrfach und kam neben der Fahrbahn, auf dem Dach, zum Stillstand. Der Fahrer des Pkw sowie der 34-jähre Beifahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis wurden bei dem Unfall schwer verletzt und zur Behandlung in umliegende Kliniken verbracht.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR.

Zur Klärung des Unfallherganges sowie der technischen Überprüfung des Fahrzeuges wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Für die Landung des Rettungshubschraubers sowie die Bergungsarbeiten war die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. für ca. 4 Stunden voll bzw. teilweise gesperrt.

