Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Motorradunfall auf der A 4 - Autobahn bei Jena voll gesperrt *1. Ergänzungsmeldung*

Bucha (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A4 in Fahrtrichtung Frankfurt/Main. Eine 69-jährige aus dem Landkreis Zwickau fuhr mit ihrem Pkw Nissan an der Anschlussstelle Bucha auf die A4 auf. Hinter dem Pkw befand sich ein 40-jähriger aus Jena mit seinem Motorrad Suzuki, welcher ebenfalls im Begriff war, auf die Autobahn zu fahren. Als beide Fahrzeuge in den rechten Fahrstreifen eingefahren waren, fuhr der Fahrer des Kraftrades auf den Pkw auf. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen in dessen Folge er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrerin des Pkw Nissan blieb bei der Kollision unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7.000EUR.

Für die Rettungs- und Bergemaßnahmen sowie die Landung des Rettungshubschraubers wurden die Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main sowie die Tunnel Lobdeburg und Jagdberg für 3 Stunden voll bzw. teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bucha von der Autobahn abgeleitet.

