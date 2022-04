Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ergänzung zur Medieninformation vom 19.04.2022, 04:53 Uhr: "Schwerer Verkehrsunfall auf der A9 bei Schleiz"

Schleiz (ots)

Bei dem Unfall, der sich in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag auf der Richtungsfahrbahn München an der Anschlussstelle Schleiz ereignete, verstarb ein Unfallbeteiligter. Dieser befand sich unter den insgesamt vier Insassen des Kleintransporters, der auf den Sattelzug aufgefahren war. Der Fahrer des Kleintransporters wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt, zwei andere Mitfahrer wurden schwer verletzt. Der Fahrer des Sattelzugs war unverletzt geblieben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Am Dienstag kurz nach 05:00 Uhr waren die Bergungsarbeiten und die Bereinigung der Fahrbahn abgeschlossen, so dass die Verkehrsbeeinträchtigungen wieder aufgehoben werden konnten.

