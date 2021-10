Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zu schnell auf nasser Fahrbahn der BAB 4 führt zu Unfall

Hermsdorf (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Hermsdorf-Süd und Rüdersdorf war am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr ein Pkw-Fahrer auf der Richtungsfahrbahn Dresden bei einem Unfall allein beteiligt. Auf regennasser Straße und bei starkem Wind hatte der Autofahrer seine Geschwindigkeit nicht an die Fahrbahn- und Witterungsbedingungen angepasst. In Folge von Aquaplaning habe der Autofahrer die Kontrolle über seinen Pkw BMW verloren, war mit der Mittelleitplanke kollidiert und schleuderte von der Fahrbahn. Der Pkw kam im Böschungsgraben auf dem Dach zum Liegen. Der verletzte 51-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf insgesamt 20.000 EUR geschätzt. Der stark beschädigte BMW wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

