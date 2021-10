Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 4 bei Bucha

Bucha (ots)

Am 11.10.2021, um 00:50 Uhr befuhr ein polnischer PKW Ford die Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Bucha fuhr der PKW aus bisher ungeklärter Ursache auf einen im rechten Fahrstreifen fahrenden ukrainischen Sattelzug auf. Der Aufprall war so heftig, dass der polnische PKW auf die mittlere Fahrspur geschleudert wurde, wo er schließlich zum Stillstand kam. Der Fahrer des PKW wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Uniklinikum Jena verbracht werden. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Am ukrainischen Sattelzug entstand leichter Sachschaden im Heckbereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt über eine Stunde lang voll gesperrt werden. In der Folge mussten dann sowohl der Lobdeburgtunnel als auch der Jagdbergtunnel kurzzeitig gesperrt werden.

