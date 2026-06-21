Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Am Freitag, den 19.06.2026, gegen 06:00 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Fahrer eines VW die Bundesstraße 84 aus Richtung Schergeshof kommend in Fahrtrichtung Dönges. In einer scharfen Linkskurve kam ihm ein Lkw entgegen, der im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Lkw geben können, sich unter der Telefonnummer 03695-5510 zu melden.

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