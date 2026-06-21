LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht beim Einparken verursacht hohen Sachschaden

Schmalkalden (ots) - Ein Autofahrer parkte Donnerstagabend seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Allendestraße in Schmalkalden. Eine weitere Person im Auto öffnete zum Aussteigen die Beifahrertür, als ein Radfahrer von hinten angefahren kam. Dieser versuchte zwischen dem Auto und einer Mülltonne hindurchzufahren, blieb jedoch an der Tür hängen. Der 43-jährige verlor die Kontrolle, prallte gegen eine Laterne und stürzte. Der Radfahrer verletzte sich und verlor kurz ...

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