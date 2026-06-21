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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht beim Einparken verursacht hohen Sachschaden

Zella-Mehlis (ots)

Am Freitag, den 19.06.2026, gegen 13:50 Uhr, ereignete sich in der Schönauer Straße in Zella-Mehlis eine Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeugführer kollidierte beim Einparken mit einem ordnungsgemäß geparkten BMW und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Anschließend verließ der Unfallverursacher den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Unfallhergang und informierte die Polizei. Aufgrund der Zeugenaussage konnte der verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt und die Schadenregulierung eingeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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