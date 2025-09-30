Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Ladendieb entwendete bereits am 16.07.2024 mehrere Waren im Gesamtwert von fast 300 Euro aus einem Drogeriemarkt im Hedwigsweg in Schmalkalden. Das Diebesgut steckte er in einen ebenfalls dort geklauten Rucksack und wollte den Laden anschließend ohne zu Bezahlen verlassen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und versuchte den Mann aufzuhalten. Dieser riss sich los und schubste die Frau weg, wodurch sie stürzte und sich verletzte. Auch ein weiterer Mitarbeiter stürzte bei dem Versuch den Täter festzuhalten. Der Dieb flüchtete mit seiner Beute. Die Videoaufzeichnungen des Drogeriemarktes wurden gesichert und mit Beschluss des Amtsgerichtes Meiningen wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Suche nach dem Mann zu unterstützen. Wer kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0182672/2024.

