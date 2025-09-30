PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Ladendieb entwendete bereits am 16.07.2024 mehrere Waren im Gesamtwert von fast 300 Euro aus einem Drogeriemarkt im Hedwigsweg in Schmalkalden. Das Diebesgut steckte er in einen ebenfalls dort geklauten Rucksack und wollte den Laden anschließend ohne zu Bezahlen verlassen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und versuchte den Mann aufzuhalten. Dieser riss sich los und schubste die Frau weg, wodurch sie stürzte und sich verletzte. Auch ein weiterer Mitarbeiter stürzte bei dem Versuch den Täter festzuhalten. Der Dieb flüchtete mit seiner Beute. Die Videoaufzeichnungen des Drogeriemarktes wurden gesichert und mit Beschluss des Amtsgerichtes Meiningen wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Suche nach dem Mann zu unterstützen. Wer kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0182672/2024.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 12:05

    LPI-SHL: Aktionswoche Taschendiebstahl

    Landespolizeiinspektion Suhl (ots) - In der Zeit vom 06.10.2025 bis 10.10.2025 findet die bundesweite Präventionskampagne zur Sensibilisierung älterer Menschen gegen Taschendiebstahl und Diebstahl aus Taschen und Behältnissen in Supermärkten statt. Auch die Dienststellen der Landespolizeiinspektion Suhl nehmen an dieser Kampagne teil und werden in ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 30.09.2025 – 10:29

    LPI-SHL: ROADPOL Safety Days - Zweiradfahrer im Blick

    Landespolizeiinspektion Suhl (ots) - Vom 17. bis 21.09.2025 beteiligte sich die Thüringer Polizei an den ROADPOL Safety Days. Auch die Landespolizeiinspektion Suhl war Teil dieser euroaweiten Kampagne, die zum einen die Verkehrssicherheit verbessern und zum anderen die Zahl der täglichen Verkehrstoten in Europa für mindestens einen Tag auf null senken soll. An den vier Tagen stand vor allem die Sicherheit von ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:42

    LPI-SHL: Ermittlungen erfolgreich

    Bad Salzungen (ots) - Im Rahmen der Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung vom Nachmittag des 23.09.2025 bei der ein 14-jähriger Junge am Bahnhof in Bad Salzungen schwer verletzt worden war, ist eine weitere Tat bekannt geworden. So schlug eine Gruppe bis dato unbekannter Jugendlicher Donnerstagmittag in Tiefenort auf einen 14-Jährigen ein und verletzten ihn leicht. Intensive Ermittlungen der Bad Salzunger Polizei führten schließlich zu drei jungen Männern im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren