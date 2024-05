LPI-SHL: Brand in einer Fabrik

Hildburghausen (ots) - In der Nacht von Samstag, 18.05.2024 zum Sonntag, 19.05.2024 wurde in eine Gartenhütte in der Gartenanlage "Am Tapetenwerk" in Brattendorf ein Einbruch verübt. Dabei wurde eine Musikbox und Solarlampen entwendet. Der Schaden wird insgesamt auf ca. 450 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Hildburghausen Telefon: 03685 778 0 E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de ...

