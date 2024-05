Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Pedelecs geklaut

Breitungen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen gewaltsam in einen Schuppen in der Straße "Am Blumengrund" in Breitungen ein. Sie lösten gewaltsam die zusätzliche Sicherung zweier Pedelecs und entwendeten die beiden Fahrräder. Die Täter flüchteten unbemerkt. Das blaue Pedelec der Marke "Conway" und das graue der Marke "Kalkhoff" haben einen Gesamtwert von über 9.000 Euro. Weiterhin verursachten die Diebe einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0118002/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell