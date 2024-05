Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer übersehen

Bad Salzungen (ots)

Mittwochvormittag (08.05.2024) fuhr eine 47-jährige Autofahrerin aus der Rudolf-Breitscheid-Straße in Bad Salzungen kommend in den dort befindlichen Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie einen 74-Jährigen, der bereits mit seinem Moped im Kreisel unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß durch welchen der Mopedfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

