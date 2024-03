Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaden an Auto verursacht

Meiningen (ots)

Am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Klostergasse in Meiningen geparkten Pkw. An dem Toyota entstand dadurch ein Schaden im hinteren rechten Fahrzeugbereich in derzeit noch unbekannter Höhe. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0055268/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell